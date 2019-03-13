Еврокомиссия не исключила «жесткого» сценария Brexit

Шансы «жесткого» выхода Великобритании из состава Евросоюза возросли, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии в беседе с РИА «Новости» напомнил, что до 29 марта, даты выхода Великобритании из ЕС, осталось всего 17 дней.

Собеседник агентства отметил, что нынешний результат голосования в британском парламенте значительно увеличил вероятность брексита без договоренности, или возможность отсутствия Brexit.

Накануне главный переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье сообщил, что Евросоюз сделал все возможное в ситуации с выходом Великобритании из объединения. По его словам, настоящее время подготовка к Brexit без соглашения имеет куда большее значение, чем ранее.

Во вторник британские парламентарии повторно отвергли соглашение с Евросоюзом по Brexit. В среду им предстоит голосование по вопросу о брексите без соглашения.