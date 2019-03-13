США не планируют запрещать полеты Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не собирается приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

На странице управления в Twitter говорится, что до настоящего времени оценка FAA не выявляет системных проблем в функционировании самолета Boeing 737 MAX 8, из-за чего оснований для приостановки эксплуатации лайнера не наблюдается.

Десятого марта утром самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился около фиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших - граждане 35 стран, включая трех россиян. Также 29 октября 2018 года в Индонезии разбился лайнер Lion Air.

После инцидента ряд стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. Российская компания S7 сообщила РИА Новости, что также приостанавливает использование данных самолетов со среды.