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2:02   13 Марта 2019
Весь мир

США не планируют запрещать полеты Boeing 737 MAX

США не планируют запрещать полеты Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не собирается приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

На странице управления в Twitter говорится, что до настоящего времени оценка FAA не выявляет системных проблем в функционировании самолета Boeing 737 MAX 8, из-за чего оснований для приостановки эксплуатации лайнера не наблюдается.

Десятого марта утром самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился около фиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших - граждане 35 стран, включая трех россиян. Также 29 октября 2018 года в Индонезии разбился лайнер Lion Air.

После инцидента ряд стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. Российская компания S7 сообщила РИА Новости, что также приостанавливает использование данных самолетов со среды.

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Автор: Олег Королев
#сша #boeing 737 max

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