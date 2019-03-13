Венесуэла нормализовала ситуацию с электронными платежами после блэкаута

Центробанк Венесуэлы сообщил о нормализации работы системы электронных платежей в стране после блэкаута.

Отмечается, что платежные системы, управляемые ЦБ страны, вновь активны. Полностью в реальном времени функционирует палата электронных возмещений, а также система валовых расчетов. Таким образом, в интересах пользователей обеспечиваются переводы высокой и низкой стоимости.

Вопрос электронных платежей очень важен для Венесуэлы, поскольку в стране практически полностью отсутствует возможность оплачивать услуги или товары наличными боливарами. Это связано с тем, что в стране наблюдается острая нехватка наличных денег. После того, как в стране произошло массовое отключение электроэнергии, в стране пропала возможность совершать оплату картами.

Энергетический коллапс в стране произошел 7 марта из-за аварии на ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны. Во вторник и в среду власти страны продолжают восстановление электроснабжения.