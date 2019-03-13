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1:21   13 Марта 2019
Весь мир

Россия попала в мировые лидеры по использованию цифровых госуслуг

Россия попала в мировые лидеры по использованию цифровых госуслуг

Россия заняла третье место в мире по темпам роста использования цифровых госуслуг, свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании BCG. Об этом пишут РИА «Новости».

BCG провела опрос среди 13 тысяч человек в 30 странах об использовании ими цифровых госуслуг. Опрос касался следующих тем: средства доступа к электронным госуслугам, частота их использования, удовлетворенности качеством услуг и использование искусственного интеллекта в работе государственных органов.

Согласно результатам опроса, Россия вошла в топ-10 стран по интенсивности использования цифровых госуслуг. Также РФ по темпам роста занимает третье место, опережая среднемировой уровень почти втрое - 42 процента против 15.

В среднем россияне используют 9,1 типа государственных услуг в электронной форме, обгоняя голландцев (8,2) или шведов (8,8), но уступая занимающей первое место Индии (14,5) или Аргентине (11) , а также многим странам Азии.

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Автор: Олег Королев
#госуслуги

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