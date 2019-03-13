Астронавт НАСА Ник Хейг назвал ракету «Союз» чудом

Американский астронавт Ник Хейг назвал российскую ракету-носитель «Союз-ФГ» инженерным чудом.

На своей странице в Twitter он написал, что производственный директор рассказал астронавтам о том, что следующий запуск ракеты «Союз» станет 1901-м по счету.

Хейг отметил, что эти «40 тонн качественного оборудования и 270 тонн топлива» являются инженерным чудом.

14 марта ракета-носитель выведет с космодрома Байконур на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-12». Участниками 203-дневного полета станут россиянин Алексей Овчинин и два американца – Кристина Кук и Ник Хейг. Полет запланирован по короткой схеме, при которой корабль сделает всего четыре витка вместо стандартных 34.

Во вторник сообщалось, что ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» установлена на стартовом комплексе площадки № 1 «Гагаринский старт».