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1:00   13 Марта 2019
Весь мир

Астронавт НАСА Ник Хейг назвал ракету «Союз» чудом

Астронавт НАСА Ник Хейг назвал ракету «Союз» чудом

Американский астронавт Ник Хейг назвал российскую ракету-носитель «Союз-ФГ» инженерным чудом.

На своей странице в Twitter он написал, что производственный директор рассказал астронавтам о том, что следующий запуск ракеты «Союз» станет 1901-м по счету.

Хейг отметил, что эти «40 тонн качественного оборудования и 270 тонн топлива» являются инженерным чудом.

14 марта ракета-носитель выведет с космодрома Байконур на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-12». Участниками 203-дневного полета станут россиянин Алексей Овчинин и два американца – Кристина Кук и Ник Хейг. Полет запланирован по короткой схеме, при которой корабль сделает всего четыре витка вместо стандартных 34.

Во вторник сообщалось, что ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» установлена на стартовом комплексе площадки № 1 «Гагаринский старт».

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Автор: Олег Королев
#байконур #наса #союз-фг #ник хейг

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