Представитель отельеров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью «Невским новостям» прокомментировал идею правительства Петербурга отложить вступление в силу закона о хостелах в жилых домах.

Предложение установить отлагательный срок вступления в силу закона о хостелах поступила от врио губернатора города Александра Беглова. Во вторник он обсудил данную возможность с представителем правительства города в Совфеде Валентиной Матвиенко.

Бухаров отметил, что существуют определенные сложности действия этого закона в Петербурге. По его словам, сейчас в городе большое количество хостелов, многие из которых расположены между двумя жилыми квартирами.

Он отметил, что перевести такое помещение в разряд нежилого будет проблематично: в первую очередь это можно будет сделать, если хостел расположен на первом этаже. По мнению эксперта, поскольку первые этажи заняты коммерческими предприятиями, в этом случае можно перевести в разряд нежилого еще и второй этажах. Однако, на данный момент в городе есть гостиницы и на других этажах, что противоречит обсуждаемому закону.

По словам Бухарова, резкое принятие закона может негативно повлияет на туристический бизнес. Эксперт считает, что в случае вступления закона в силу, многие предприниматели будут просто лишены своего бизнеса, поскольку приведение его под требования законодательства потребует немалых инвестиций. Он подчеркнул, что инициатива Беглова поможет сохранить рабочие места.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинформировал сенатора Валентину Матвиенко о большом количестве поступивших к нему обращений от представителей туристической индустрии, делового сообщества города и отдельных предпринимателей. Безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса, что приведет к утрате рабочих мест. В случае, если вступление закона в силу будет отложено, то это предотвратит ряд негативных последствий - в том числе, формирование теневого рынка гостиничных услуг.