Комитет конгресса США начнет расследование крушений Boeing 737 MAX

Подкомитет по космосу в комитете Конгресса США по торговле, науке и транспорту расследует авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX, сообщил представляющий подкомитет сенатор-республиканец Тед Круз.

В заявлении Круза в Twitter говорится, что он намерен провести слушания, чтобы расследовать данные крушения, определить способствующие авиакатастрофам факторы и убедиться, что американская авиационная промышленность остается безопасной.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение около эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших - граждане 35 стран. Это вторая катастрофа с данной модель за последнее время: так, 29 октября минувшего года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После авиакатастрофы в Эфиопии целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. Единственная российская компания, использующая самолеты данного типа - S7. ЕЕ представители сообщили, что решили приостановить их использование со среды.