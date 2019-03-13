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 «Фукусима» убивает океан под молчание мирового сообщества

«Фукусима» убивает океан под молчание мирового сообщества

«Фукусима» убивает океан под молчание мирового сообщества

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Комитет конгресса США начнет расследование крушений Boeing 737 MAX

Комитет конгресса США начнет расследование крушений Boeing 737 MAX

 «Фукусима» убивает океан под молчание мирового сообщества

«Фукусима» убивает океан под молчание мирового сообщества

0:19   13 Марта 2019
Весь мир

Комитет конгресса США начнет расследование крушений Boeing 737 MAX

Комитет конгресса США начнет расследование крушений Boeing 737 MAX

Подкомитет по космосу в комитете Конгресса США по торговле, науке и транспорту расследует авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX, сообщил представляющий подкомитет сенатор-республиканец Тед Круз.

В заявлении Круза в Twitter говорится, что он намерен провести слушания, чтобы расследовать данные крушения, определить способствующие авиакатастрофам факторы и убедиться, что американская авиационная промышленность остается безопасной.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение около эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших - граждане 35 стран. Это вторая катастрофа с данной модель за последнее время: так, 29 октября минувшего года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После авиакатастрофы в Эфиопии целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. Единственная российская компания, использующая самолеты данного типа - S7. ЕЕ представители сообщили, что решили приостановить их использование со среды.

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Автор: Олег Королев
#эфиопия #конгресс сша #boeing 737 max

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