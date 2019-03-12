Кувейт после авиакатастрофы в Эфиопии приостановил полеты Boeing 737 MAX

Главное управление гражданской авиации Кувейта во вторник, 12 марта, объявило, что после авиакатастрофы в Эфиопии приостанавливает эксплуатацию и пролета над эмиратом самолетов Boeing 737 MAX. По информации управления, полеты Boeing 737 MAX не возобновят до следующего уведомления.

«Приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX на всех рейсах», — добавили в ведомстве.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن تعليق تشغيل طائرة بيونغ 737 ماكس من والى مطار الكويت الدولي إلى إشعارا آخر . pic.twitter.com/d0IPWRFLaU — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 12, 2019

В воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines разбился у города Дэбрэ-Зэйт. Погибли 157 человек. После случившегося ряд стран и авиакомпаний приостановили полеты самолетов этого типа. В РФ Boeing 737 MAX 8 эксплуатирует S7 Airlines. Российская авиакомпания приняла аналогичное решение и приостановила использование с 13 марта до получения информации о причинах авиакатастрофы.