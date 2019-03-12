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23:02   12 Марта 2019
Весь мир

Кувейт после авиакатастрофы в Эфиопии приостановил полеты Boeing 737 MAX

Кувейт после авиакатастрофы в Эфиопии приостановил полеты Boeing 737 MAX

Главное управление гражданской авиации Кувейта во вторник, 12 марта,  объявило, что  после авиакатастрофы в Эфиопии приостанавливает эксплуатацию и пролета над эмиратом самолетов Boeing 737 MAX. По информации управления, полеты Boeing 737 MAX не возобновят до следующего уведомления.

«Приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX на всех рейсах», — добавили в ведомстве.

Кувейт после авиакатастрофы в Эфиопии приостановил полеты Boeing 737 MAX

В воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines разбился у города Дэбрэ-Зэйт. Погибли 157 человек. После случившегося ряд стран и авиакомпаний приостановили полеты самолетов этого типа. В РФ Boeing 737 MAX 8 эксплуатирует S7 Airlines. Российская авиакомпания приняла аналогичное решение и приостановила использование с 13 марта до получения информации о причинах авиакатастрофы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #кувейт #эфиопия #boeing 737 max

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