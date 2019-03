Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во вторник, 12 марта, в ходе брифинга в госдепартаменте сообщил, что Вашингтон готовит дополнительные санкции против Каракаса. По его словам, ограничения коснутся виз. Однако Абрамс не привел конкретных деталей о готовящихся мерах.

Special Representative Elliott Abrams provides an update on the situation in #Venezuela. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/nv1sAhlHJE