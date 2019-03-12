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Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

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22:40   12 Марта 2019
Весь мир

Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во вторник, 12 марта, в ходе брифинга в госдепартаменте сообщил, что Вашингтон готовит дополнительные санкции против Каракаса. По его словам, ограничения коснутся виз. Однако Абрамс не привел конкретных деталей о готовящихся мерах.

«В предстоящие дни вы увидите очень значительные дополнительные санкции», — резюмировал американский дипломат.

Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

Массовые протесты начались в Венесуэле 21 января 2019 года. После начала беспорядков Хуан Гуайдо заявил, что теперь он правит страной. Западные страны во главе с США признали Гуаидо временным президентом республики. Действующий венесуэльский лидер Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #санкции #общество #венесуэла

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