Бухаров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах

В Петербурге могут установить отлагательный срок вступления в силу закона о хостелах. С таким предложением врио губернатора города Александр Беглов обратился к представителю правительства Санкт-Петербурга в Совфеде Федерации Валентине Матвиенко.

Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров дал оценку инициативе петербургских властей в беседе с изданием «Невские новости».

Как отметил Бухаров, с этим законом в Петербурге есть определенные сложности - в городе есть хостелы, чье расположение противоречит обсуждаемому закону. Некоторые расположены между двумя жилыми квартирами и перевести их в разряд нежилого помещения будет проблематично. Такая схема сработает, только хостел находится на первом этаже, отметил президент Федерации отельеров.

Закон о запрете на размещение гостиниц в жилых помещениях и их использовании для гостиничных услуг обеспокоил бизнес-сообщество Петербурга. Резкое принятие закона негативно повлияет на бизнес, полагает эксперт.

Власти Петербурга осознают, сколько предпринимателей в городе лишатся бизнеса из-за закона, а предложенная властями города инициатива поможет сохранить рабочие места, считает Бухаров.

Ранее во вторник Беглов сообщил Матвиенко о большом числе обращений по поводу закона от представителей туристической индустрии и многих бизнесменов.

Резкое вступление закона в силу повлечет за собой потерю рабочих мест. Если изменить срок вступления закона в силу, можно предотвратить его негативные последствия.