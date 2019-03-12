Авиакомпания S7 приостановила полеты Boeing 737 MAX

Российская авиакомпания S7 Airlines временно откажется от использования самолетов Boeing 737 Max с 13 марта. Об этом пишет РИА Новости.

S7 Airlines приостановила эксплуатацию этих лайнеров до получения причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines. Как отметили в пресс-службе компании, они поддерживают диалог с Boeing и следят за расследованием.

Принятое решение не отразится на регулярности рейсов. Парк S7 состоит из 96 самолетов, из них два лайнера Boeing 737 Max.

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines упал сразу после взлета в Эфиопии в воскресенье. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Это второе крушение данной модели самолета за пять месяцев - в октябре рухнул лайнер Lion Air в Индонезии. Многие страны и авиакомпании временно отказались использовать Boeing 737 Max 8.