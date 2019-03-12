Саудовская Аравия готова работать с РФ над сокращением выбросов

Вице-президент по технологиям Saudi Aramco Ахмад аль-Ховайтер во вторник, 12 марта, сообщил, что цель национальной нефтяной компании Саудовской Аравии — сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу. По его словам, Saudi Aramco не только сотрудничает с российскими компаниями, но и обсуждает сокращение выбросов при производстве нефти.

«И это та область, где мы очень заинтересованы сотрудничать», — подчеркнул аль-Ховайтер.

Также Saudi Aramco интересуют блокчейн-технологии для контроля качества нефти и газа​​​, продолжил вице-президент компании. Нужно определять источники производства и отслеживать качество, а для этого понадобится блокчейн, передает РИА Новости.