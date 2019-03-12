Саудовская Аравия готова работать с РФ над сокращением выбросов
Вице-президент по технологиям Saudi Aramco Ахмад аль-Ховайтер во вторник, 12 марта, сообщил, что цель национальной нефтяной компании Саудовской Аравии — сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу. По его словам, Saudi Aramco не только сотрудничает с российскими компаниями, но и обсуждает сокращение выбросов при производстве нефти.
«И это та область, где мы очень заинтересованы сотрудничать», — подчеркнул аль-Ховайтер.
Также Saudi Aramco интересуют блокчейн-технологии для контроля качества нефти и газа, продолжил вице-президент компании. Нужно определять источники производства и отслеживать качество, а для этого понадобится блокчейн, передает РИА Новости.
«Тестируем технологию в некоторых приложениях», — резюмировал аль-Ховайтер.
تقنية الاشتعال الموزع تولد احتراقًا أفضل وتحد من انبعاثات الكربونhttps://t.co/4PgcyY8WDl#معرض_جنيف_الدولي_للسيارات #أرامكو_تطور_المحركات Turbulent Jet Ignition generates better combustion and lowers CO2 emissionshttps://t.co/2TRB0Z07zA#GIMS2019 #TodaysEngineReimagined pic.twitter.com/L6iif3T6dO— aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) March 9, 2019