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21:55   12 Марта 2019
Весь мир

Трамп пожаловался на сложность современных самолетов

Трамп пожаловался на сложность современных самолетов

Глава США Дональд Трамп на фоне крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии посетовал на то, что современные модели лайнеров сложны для управления.

Он написал в Twitter, что для управления новыми самолетами нужны не пилоты, а компьютерные специалисты из Массачусетского технологического института. Он также написал, что хочет, чтобы его пилотом был Альберт Эйнштейн. 

 

Ранее корпорация Boeing прокомментировала отказ многих стран пользоваться моделью самолета 737 MAX после катастрофы в Эфиопии. Компания подчеркнула, что уверена в безопасности этого лайнера и будет продолжать взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами.

Трамп пожаловался на сложность современных самолетов

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #трамп #boeing 737 max

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