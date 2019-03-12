Трамп пожаловался на сложность современных самолетов

Глава США Дональд Трамп на фоне крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии посетовал на то, что современные модели лайнеров сложны для управления.

Он написал в Twitter, что для управления новыми самолетами нужны не пилоты, а компьютерные специалисты из Массачусетского технологического института. Он также написал, что хочет, чтобы его пилотом был Альберт Эйнштейн.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019

Ранее корпорация Boeing прокомментировала отказ многих стран пользоваться моделью самолета 737 MAX после катастрофы в Эфиопии. Компания подчеркнула, что уверена в безопасности этого лайнера и будет продолжать взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами.