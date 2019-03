Индия после авиакатастрофы в Эфиопии приостановила полеты Boeing 737 MAX

Главное управление гражданской авиации Индии во вторник, 12 марта, решило приостановить полеты Boeing 737 MAX​​​. По информации DGCA, самолеты отстранили от полетов до тех пор, пока американская корпорация Boeing не внесет надлежащие изменения и не обеспечит безопасную эксплуатацию.

DGCA has taken the decision to ground the Boeing 737-MAX planes immediately. These planes will be grounded till appropriate modifications and safety measures are undertaken to ensure their safe operations. (1/2)