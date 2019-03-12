Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бухаров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах

Бухаров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах

 Авиакомпания S7 приостановила полеты Boeing 737 MAX

Авиакомпания S7 приостановила полеты Boeing 737 MAX
Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

 Туристы заплатят за отдых в Казахстане

Туристы заплатят за отдых в Казахстане
Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

 Саудовская Аравия готова работать с РФ над сокращением выбросов

Саудовская Аравия готова работать с РФ над сокращением выбросов
Бухаров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах

Бухаров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах

 Авиакомпания S7 приостановила полеты Boeing 737 MAX

Авиакомпания S7 приостановила полеты Boeing 737 MAX
Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

 Туристы заплатят за отдых в Казахстане

Туристы заплатят за отдых в Казахстане
Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

Спецпредставитель США анонсировал новые санкции против Венесуэлы

 Саудовская Аравия готова работать с РФ над сокращением выбросов

Саудовская Аравия готова работать с РФ над сокращением выбросов
21:26   12 Марта 2019
Весь мир

Пентагон намерен сократить расходы на борьбу с ИГ в САР и Ираке

Пентагон намерен сократить расходы на борьбу с ИГ в САР и Ираке

Американское оборонное ведомство сократит расходы на операцию против группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в САР и Ираке в 2020 финансовом году на 2 миллиарда долларов. 

На сайте Пентагона указывается, что расходы на операцию «Непоколебимая решимость» составят 6,9 миллиарда долларов, тогда как в 2019 году на нее выделили 8,9 миллиарда.

В проекте бюджета отмечается, что 745 миллионов долларов пойдет на подготовку сил безопасности Ирака, еще 300 миллионов  — сирийской оппозиции.

Усовершенствование ядерного оружия фигурирует в заявке Пентагона как приоритетная задача.

Ранее сообщалось, что Пентагон опять пригрозил Анкаре последствиями из-за покупки турецкой стороной российских систем ПВО С-400. Контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны РФ и Турция подписали в 2017 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сша #сирия #пентагон #бюджет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...