Пентагон намерен сократить расходы на борьбу с ИГ в САР и Ираке

Американское оборонное ведомство сократит расходы на операцию против группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в САР и Ираке в 2020 финансовом году на 2 миллиарда долларов.

На сайте Пентагона указывается, что расходы на операцию «Непоколебимая решимость» составят 6,9 миллиарда долларов, тогда как в 2019 году на нее выделили 8,9 миллиарда.

В проекте бюджета отмечается, что 745 миллионов долларов пойдет на подготовку сил безопасности Ирака, еще 300 миллионов — сирийской оппозиции.

Усовершенствование ядерного оружия фигурирует в заявке Пентагона как приоритетная задача.

Ранее сообщалось, что Пентагон опять пригрозил Анкаре последствиями из-за покупки турецкой стороной российских систем ПВО С-400. Контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны РФ и Турция подписали в 2017 году.