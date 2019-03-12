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 Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти
21:20   12 Марта 2019
Весь мир

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти

Управление энергетической информации американского Минэнерго во вторник, 12 марта, понизило прогноз добычи нефти в США на 2019 год на 0,9 процента до 12,3 миллиона баррелей в сутки и на 2020 год — на 1,3 процента до 13,03 миллиона баррелей в сутки. США добывали в 2018 году в среднем 10,95 миллиона баррелей нефти в сутки против февральской оценки в 10,96 миллиона.

«Большая часть роста добычи нефти придется на регион Permian, который расположен в штатах Техас и Нью-Мексико», — уточнили в управлении.

Согласно предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в феврале составила 11,9 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей меньше, чем в январе. Управление опубликует точные данные в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за февраль обнародуют в конце апреля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #экономика #нефть #минэнерго

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