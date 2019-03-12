ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии

Европейское агентство по авиабезопасности приняло решение снять с полетов воздушные судна Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф с участием этой модели самолета.

Ранее Евросоюз обещал принять решение по отказу от эксплуатации Boeing 737, предварительно проконсультировавшись с США по этому вопросу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение о дальнейшем использовании этих самолетов после катастрофы в Эфиопии будет принято Министерством транспорта РФ.

В минувшее воскресенье лайнер, выполняющий рейс из Найроби, потерпел крушение в Эфиопии недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines находились 157 человек, среди которых восемь членов экипажа. Погибли граждане 35 стран, включая трех россиян и сотрудников ООН. Сейчас на месте крушения ведутся работы: найден черный ящик и два самописца. Изучение находок экспертами позволит установить причину трагедии.

Авиакатастрофа в Эфиопии — уже не первая трагедия, связанная с самолетом Boeing 737 MAX 8. За последние полгода происходит уже второе крушение. В октябре 2018 такой же самолет упал в Индонезии. Китай уже вывел Boeing 737 из использования в своей гражданской авиации. До конца расследования невозможно сказать о причинах трагедии, но есть предположения, что в данной модели самолета существуют проблемы с системой автоматики. Неоднозначное заявление о деструктивном действии компьютерных технологий на авиацию, связанное с недавним крушением, сделал и президент США Дональд Трамп.