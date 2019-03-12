Беглов обсудил с Матвиенко закон о запрете хостелов в жилых домах

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко закон о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга. Беглов обратился к спикеру Совфеда по просьбе петербургских предпринимателей.

Напомним, что закон, согласно которому гостиницы и хостелы не могут размещаться в жилых помещениях, Госдума приняла 6 марта текущего года. Законопроект предложила глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Проект рассматривали около четырех лет.

В Минэкономразвития заявили, что от действия закона бизнес потеряет порядка 4 миллиардов рублей.

Как заявил Беглов в ходе встреч, изменение срока вступления закона в силу даст возможность обеспечить соблюдение баланса интересов граждан, живущих в многоквартирных домах, и бизнесменов, владеющих хостелами.

Спикер Совфеда ответила, что мнение бизнесменов учтут при рассмотрении закона.