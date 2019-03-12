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20:50   12 Марта 2019
Весь мир

ЕП одобрил создание базы данных об иностранцах с криминальным прошлым

ЕП одобрил создание базы данных об иностранцах с криминальным прошлым

Европейский парламент во вторник, 12 марта, на заседании в Страсбурге одобрил внедрение базы данных о выходцах из третьих стран с криминальным прошлым (ECRIS-TCN). В пресс-службе ассамблеи отметили, что в новую централизованную базу данных включат информацию о лицах с двойным гражданством  — одной из стран-членов Европейского союза и третьего государства.  

«Тогда эти лица не скроют прошлую судимость в силу наличия двух паспортов», — уточнили в ЕП.

ЕП одобрил создание базы данных об иностранцах с криминальным прошлым

Базу данных об иностранцах с криминальным прошлым должен формально утвердить Совет Евросоюза. Доступ к новой системе предоставят полицейской службе Europol и судебному органу Eurojust, а также будущей общей европейской прокуратуре, передает РИА Новости. Базу данных ECRIS-TCN создает европейское агентство операционного управления крупномасштабными IT-системами в области свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA).

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Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #европарламент #общество #криминал

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