«Фукусима» убивает океан под молчание мирового сообщества

Восемь лет исполнилось за со дня самой крупной радиационной катастрофы в новейшей истории, которая произошла на японской АЭС «Фукусима-1».

11 марта 2011 года в результате сильнейшего землетрясения и цунами атомная электростанция была обесточена, из строя выведена система охлаждения.Это привело к расплавлению топлива в трех энергоблоках, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Происходящее сопровождалось взрывами водорода и выбросом колоссального количества радиоактивных веществ в атмосферу.

Аварии на «Фукусиме-1» был присвоен седьмой, максимальный, уровень по Международной шкале ядерных событий. Такой же уровень имела авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Тогда из 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС переселили в безопасные места 116 тысяч человек. После аварии на «Фукусиме» из зараженных территорий эвакуировали 470 тысяч человек, из них 52 тысячи пока не могут вернуться в родные места, сообщает издание «Майнити».

Однако, как утверждают экологи, по площади воздействия «Фукусима» превзошла Чернобыль. Японские власти признали, что ежедневно в Тихий океан сбрасывается около 300 тонн радиоактивной воды.

В феврале 2017 года издание The Japan Times со ссылкой на сообщение оператора «Фукусимы» - Токийской энергетической компании (TEPCO) опубликовала информацию, которая осталась почти незамеченной экологическим сообществом и мировыми политиками. По данным издания, уровень радиации в защитной оболочке реактора № 2 достиг значений в 530 зивертов в час. Это самый высокий показатель со времени ЧС в марте 2011 года. Также сообщалось, что обнаружена двухметровая дыра в корпусе первичной термооболочки реактора. За год до этого руководитель работ по выводу из эксплуатации АЭС Наохиро Масуда в интервью AВС сообщал, что из реактора №1 топливо полностью вытекло в океан, а в реакторах №2 и №3 осталось от 30 до 50% топлива.

Течения Тихого океана относят зараженную воду, в первую очередь, к берегам Американского континента. Эколог Уитни Вэб на портале The True Activist рассказывала, что через некоторое время после аварии на «Фукусиме» в Канаде стали вылавливать рыбу с кровоточащими жабрами и глазами. Однако власти проигнорировали этот факт.

Физик-атомщик, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что США внедрили проект атомной электростанции Фукусимы без учета близости океана и высокой вероятности землетрясений. Теперь экологическая катастрофа грозит не только Штатам.

«Главная проблема, которую сейчас нужно решить, - куда девать ту воду, которая накопилась в процессе ликвидации. Скопилось порядка 100 тысяч жидких радиоактивных отходов. Главная бяка – это тритий, который вызывает генные мутации и рак. Они понастроили дикое количество емкостей. Хоть и есть там некоторые барьеры безопасности, но они не работоспособны. Достаточно произойти землетрясению, баки потрескаются и все опять разольется. Ледяная стена, которую они возвели? Я сразу предупреждал, что все это ерунда. Надо было сразу воздвигать саркофаг. А все чего-то ждут, надеются, что само рассосется», - комментирует Кузнецов.

В феврале 2018 года TEPCO объявила об установке саркофага над третьим энергоблоком станции для извлечения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Эти работы сначала запланировали на ноябрь 2018 года. Потом перенесли на март 2019. Сейчас стало известно об очередном переносе. Как сообщает агенство Kyodo, причина в обнаруженных неисправностях в оборудовании. Извлечение ОЯТ из бассейнов на первом и втором реакторах станции отложены до 2023 года.

И снова никакой реакции Greenpeace или мировых политиков. После Чернобыльской аварии весь мир спешил обличить «бесчеловечную коммунистическую систему» в катастрофе и замалчивании ее последствий. Та же Япония активно критиковала СССР и давала ценные указания. Правда, отказалась участвовать в экспертной комиссии по расследованию причин, напомнил Кузнецов.

«Японцы терпеть не могут, когда выносят сор из избы. Создание международной экспертной группы они саботировали. Сказали, что сами сделают все. Когда их приглашали в свое время в комиссию по расследованию причин Чернобыля, они сказали, что только русские могут допустить подобные ошибки, а мы не сделаем. К сожалению, они ошиблись. Не зная о наших ошибках, они их повторили», - сказал собеседник агентства.

В октябре 2018 года специальный докладчик ООН по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ Башкут Тунчак на генеральной Ассамблее призвал власти Японии прекратить переселение детей и женщин в районы Фукусимы с высоким уровнем радиации. Тунчак выразил озабоченность тем, что Токио решил в 20 раз увеличить приемлемый уровень радиации.

Развития ситуация не получила.

Экологи полагают, что молчание вокруг последствий аварии на «Фукусиме», объясняется тем, что проект АЭС и реакторы для нее разрабатывала американская многоотраслевая корпорация General Electric. Она входит в число ведущих подрядчиков военно-промышленного комплекса США.