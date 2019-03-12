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20:41   12 Марта 2019
Весь мир

Трамп продлил санкции для Ирана на год

Трамп продлил санкции для Ирана на год

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год санкции в отношении Ирана. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

Накануне глава иранского МИД пообещал развлечь Дональда Трампа, но не дал конкретного ответа на вопрос журналиста об иранских мерах в отношении США на случай ужесточения санкций. Иранский дипломат отметил, что «Трамп любит элемент неожиданности». В середине февраля Министерство финансов США расширило санкционные списки по Ирану, внеся в них две организации и девять физических лиц. США намерены довести экспорт иранской нефти до нуля. 

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию поддержать организацию «Объединение против ядерного Ирана». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту организацию «ангажированной и маргинальной структурой», поступки которой выходят за рамки компетенции неправительственной организации на территории другого государства.

Трамп продлил санкции для Ирана на год

14 июля 2015 года Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия приняли Совместный всеобъемлющий план действий, который призван урегулировать многолетний вопрос иранского ядерного оружия. Соблюдение условий документа гарантировало снятие с Ирана ограничительных мер Совбеза ООН и США. Посол республики в Сирии Джавад Турк Абади заявил, что санкции США в отношении Ирана и его союзников демонстрируют лишь страх американской стороны перед этими государствами.

Трамп продлил санкции для Ирана на год

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Автор: Александра Леснова
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