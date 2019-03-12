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20:33   12 Марта 2019
Весь мир

Nord Stream 2 AG ответила на призыв ЕП остановить «Северный поток — 2»

Nord Stream 2 AG ответила на призыв ЕП остановить «Северный поток — 2»

Резолюция Европарламента с призывом остановить строительство «Северного потока — 2» не имеет обязательной силы и никак не сказывается на правовой базе проекта. Об этом сообщил ФАН представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Во вторник Европарламент принял резолюцию о состоянии отношений между ЕС и Россией, включающую порядка 50 пунктов, один из которых ссылается на «Северный поток — 2».

Проект регулируется обязательной правовой базой, которая сформирована Европейским парламентом. Она состоит из законодательства Евросоюза, международных конвенций и законов стран, находящихся по маршруту газопровода.

Мюллер отметил, что все работы определяются разрешениями компетентных органов стран ЕС по маршруту трубопровода. «Северный поток — 2» соответствует этой обязательной правовой базе.

Представитель Nord Stream 2 AG также добавил, что газопровод положительно отразится на достижение целей Энергетического союза ЕС.

Противниками газопровода являются Соединенные Штаты, ряд европейских стран и Украина. 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ес #европарламент #газ #северный поток #nord stream 2 ag

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