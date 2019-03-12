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20:00   12 Марта 2019
Весь мир

Трамп назвал компьютерные технологии в авиации «ненужным шагом вперед»

Трамп назвал компьютерные технологии в авиации «ненужным шагом вперед»

Американский президент считает, что чрезмерное использование сложных компьютерных технологий в авиации усложняет управление самолетом и угрожает безопасности пассажиров. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Самолеты становятся слишком сложными для полетов. Пилоты больше не нужны, а нужны скорее компьютерные ученые из Массачусетского технологического института. Я вижу эту проблему все время во многих продуктах. Стремясь сделать один ненужный шаг дальше мы забываем, что часто и старые простые методы гораздо лучше», — заявил Дональд Трамп.

Президент Трамп не высказался напрямую о недавнем крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, где погибли 157 человек. Можно предположить, что подобные мысли пришли американскому главе после этой трагедии. Сейчас ведется расследование причин катастрофы, но по неподтвержденным данным в этой модели самолета существуют проблемы с системой автоматики, вмешивающейся в режим работы автопилота и ручное управление, если угол самолета определяется техникой как опасный.

Трамп назвал компьютерные технологии в авиации «ненужным шагом вперед»

«Сложность создает опасность. Все это стоит дорого, но приносит очень мало выгоды. Я не знаю о тебе, но я не хочу, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом. Я хочу летать с отличными профессионалами, которые смогут легко и быстро взять под контроль плоскость самолета!», — заключил американский президент.

Авиакатастрофа в Эфиопии стала уже второй за последние пять месяцев с участием самолета Boeing 737 MAX 8. В октябре прошлого года такое же воздушное судно потерпело крушение в Индонезии. Китайское руководство приняло решение вывести Boeing 737 из использования в своих авиапарках, а Франция, Великобритания, Германия и Австрия закрыли свое воздушное пространство для этой модели самолета. Всего от эксплуатации 737-го «Боинга» отказались более 25 авиакомпаний по всему миру.

Трамп назвал компьютерные технологии в авиации «ненужным шагом вперед»

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Автор: Александра Леснова
#сша #политика #самолет #авиация #трамп #технологии #катастрофа #общество #эфиопия #boeing-737

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