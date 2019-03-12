РФ поделится опытом организации крупных спортивных соревнований

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия после успешного проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году поделится опытом организации крупных спортивных соревнований международного масштаба. Обращение Лаврова зачитал замглавы МИД Григорий Карасин во вторник, 12 марта, в МГИМО на церемонии открытия международной арт-выставки «Мяч в искусстве».

«Трудно переоценить объединительную роль футбола», — считает Лавров.

По его словам, футбол сближает людей и приближает универсальный принцип честной игры. Состоявшийся ЧМ-2018, финальная часть которого пошла в России, стал не только настоящим праздником для сотен тысяч болельщиков, но и поддержал атмосферу доверия и взаимопонимания в мире.

Министр отметил, что полезный вклад в популяризацию футбола внесет и выставка «Мяч в искусстве», которую представят в других странах, в том числе и в Катаре. РФ готова делиться опытом успешной организации крупных спортивных соревнований международного значения, резюмировал Лавров.