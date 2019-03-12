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19:33   12 Марта 2019
Россия

РФ поделится опытом организации крупных спортивных соревнований

РФ поделится опытом организации крупных спортивных соревнований

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия после успешного проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году поделится опытом организации крупных спортивных соревнований международного масштаба. Обращение Лаврова зачитал замглавы МИД Григорий Карасин во вторник, 12 марта, в МГИМО на церемонии открытия международной арт-выставки «Мяч в искусстве».

«Трудно переоценить объединительную роль футбола», — считает Лавров.

РФ поделится опытом организации крупных спортивных соревнований

По его словам, футбол сближает людей и приближает универсальный принцип честной игры. Состоявшийся ЧМ-2018, финальная часть которого пошла в России, стал не только настоящим праздником для сотен тысяч болельщиков, но и поддержал атмосферу доверия и взаимопонимания в мире.

Министр отметил, что полезный вклад в популяризацию футбола внесет и выставка «Мяч в искусстве», которую представят в других странах, в том числе и в Катаре. РФ готова делиться опытом успешной организации крупных спортивных соревнований международного значения, резюмировал Лавров. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #лавров #спорт #чм-2018 #соревнования

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