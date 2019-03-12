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19:28   12 Марта 2019
Россия

Путин поздравил победивших в Универсиаде хоккеисток

Путин поздравил победивших в Универсиаде хоккеисток

Президент Владимир Путин поздравил российскую женскую сборную по хоккею с победой на Универсиаде-2019 в Красноярске. Информация об этом опубликована сегодня на официальном сайте Кремля.

В заявлении президента говорится, что спортсменки достойно показали себя на всех хоккейных матчах Универсиады, победив сильного противника в финале и проявив «лучшие бойцовские качества» и «нацеленность на победу». Владимир Путин заявил, что хоккеистки преподнесли «замечательный подарок» российским болельщикам и тем, кто неравнодушен к хоккею. Женская сборная России по хоккею разгромила канадских спортсменок со счетом 2:0. Канадская и российская хоккейные сборные традиционно считаются одними из лучших в этом виде спорта.

Путин поздравил победивших в Универсиаде хоккеисток

Церемония закрытия всемирной зимней Универсиады в Красноярске, на которой присутствовал Дмитрий Медведев, прошла 12 марта. Ранее президент поздравил победителей Универсиады в лыжном слаломе, фигурном катании и сноуборде. Всего в ходе спортивных соревнований было разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Россия заняла первое место в медальном зачете, собрав 111 наград: 40 золотых, 39 серебряных и 32 бронзовые. Специально к Универсиаде в Красноярске было построено 34 новых спортивных, транспортных и медицинских объекта.

Путин поздравил победивших в Универсиаде хоккеисток

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Автор: Александра Леснова
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