Могерини заявила о недопустимости военного вмешательства в Венесуэлу

Военные действия как на территории Боливарианской республики, так и с внешней стороны недопустимы, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Решение проблемы не может и не должно быть навязано извне», — добавила представитель Евросоюза.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает возможности проведения американской военной операции в Венесуэле. Он отметил, что США собираются делать все необходимое для того, чтобы гарантировать «светлое будущее Венесуэлы» и «воцарение демократии» в стране. Сергей Лавров сообщил американскому госсекретарю о позиции российского руководства по ситуации в Венесуэле, которое осуждает открытое вмешательство Штатов во внутреннюю политику суверенного государства. Российский дипломат расценил действия США как грубейшее нарушение международного права.

Валентина Матвиенко утверждает, что Россия опасается провокаций США в Венесуэле, на которые могут пойти Штаты, чтобы найти повод для военного вторжения, после которого в стране «прольется кровь». Сенатор заявила, что Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вмешательства.

Напомним: 23 января в стране начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства. США, Евросоюз и ряд латиноамериканских стран поддерживают Гуаидо, российское и китайское правительство считают Мадуро легитимным лидером.