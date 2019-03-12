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18:47   12 Марта 2019
Общество

Мать одичавшей девочки из Москвы считает суд над собой происками врагов

Мать одичавшей девочки из Москвы считает суд над собой происками врагов

Савеловский суд Москвы начал разбирательство по делу 47-летней жительницы столицы Ирины Гаращенко. Женщина оставила пятилетнюю дочь в квартире без еды и питья. Обвиняемая суд над собой называет провокацией.

Как пишет портал «360», Гаращенко сообщила, что собирается воспитывать дочь, потому что любит ее. Виноваты в произошедшем враги женщины, «завистники и недоброжелатели».

Дочка росла в полной семье, пока мужа не посадили, рассказала женщина. Где сейчас ее супруг, Ирина не знает.

Гаращенко уверяет, что против нее задумана провокация, а кто ее провернул — неизвестно. Ирина «уже не работает», официально не замужем, прописана вместе с ребенком в квартире в Москве, где и нашли одичавшую девочку.

О криках маленького ребенка сообщили соседи. Сотрудники МЧС взломали дверь и увидели, что вся квартира захламлена, а среди гор мусора сидит девочка. Она не разговаривала, еды и воды у нее не было. Сейчас ей занимаются психологи, а мать ребенка задержали.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #гаращенко #одичалая

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