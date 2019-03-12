Мать одичавшей девочки из Москвы считает суд над собой происками врагов

Савеловский суд Москвы начал разбирательство по делу 47-летней жительницы столицы Ирины Гаращенко. Женщина оставила пятилетнюю дочь в квартире без еды и питья. Обвиняемая суд над собой называет провокацией.

Как пишет портал «360», Гаращенко сообщила, что собирается воспитывать дочь, потому что любит ее. Виноваты в произошедшем враги женщины, «завистники и недоброжелатели».

Дочка росла в полной семье, пока мужа не посадили, рассказала женщина. Где сейчас ее супруг, Ирина не знает.

Гаращенко уверяет, что против нее задумана провокация, а кто ее провернул — неизвестно. Ирина «уже не работает», официально не замужем, прописана вместе с ребенком в квартире в Москве, где и нашли одичавшую девочку.

О криках маленького ребенка сообщили соседи. Сотрудники МЧС взломали дверь и увидели, что вся квартира захламлена, а среди гор мусора сидит девочка. Она не разговаривала, еды и воды у нее не было. Сейчас ей занимаются психологи, а мать ребенка задержали.