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18:59   12 Марта 2019
Россия

Авиакомпания Sfera Jet незаконно перевозила бизнесменов

Авиакомпания Sfera Jet незаконно перевозила бизнесменов

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР по материалам оперативных подразделений таможни аэропорта Домодедово возбудило уголовное дело в отношении генерального директора авиакомпании Sfera Jet Андрея Степанюка и ряда сотрудников. Следователи заподозрили представителей Sfera Jet в уклонении от уплаты таможенных платежей при оформлении самолетов на 636 миллионов рублей.

По информации СКР, с августа по декабрь 2018 года не только руководство и сотрудники коммерческой авиакомпании, но неустановленные представители Домодедовской таможни организовали незаконные частные рейсы на территории РФ, чем нарушили требования таможенного законодательства. Sfera Jet арендовала четыре самолета бизнесавиации — Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150.

«Однако при ввозе самолетов на территорию России таможенные платежи не оплачивались», — уточнили следователи. 

Авиакомпания Sfera Jet незаконно перевозила бизнесменов

Сотрудники аэропорта Домодедово нарушили российское законодательство и разрешили Sfera Jet перевозить бизнесменов. Причиненный государству ущерб оценили в 636 миллионов рублей в виде неуплаченных таможенных платежей за использование самолетов в РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#домодедово #видео #скр #sfera jet

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