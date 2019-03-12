Авиакомпания Sfera Jet незаконно перевозила бизнесменов
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР по материалам оперативных подразделений таможни аэропорта Домодедово возбудило уголовное дело в отношении генерального директора авиакомпании Sfera Jet Андрея Степанюка и ряда сотрудников. Следователи заподозрили представителей Sfera Jet в уклонении от уплаты таможенных платежей при оформлении самолетов на 636 миллионов рублей.
По информации СКР, с августа по декабрь 2018 года не только руководство и сотрудники коммерческой авиакомпании, но неустановленные представители Домодедовской таможни организовали незаконные частные рейсы на территории РФ, чем нарушили требования таможенного законодательства. Sfera Jet арендовала четыре самолета бизнесавиации — Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150.
«Однако при ввозе самолетов на территорию России таможенные платежи не оплачивались», — уточнили следователи.
Сотрудники аэропорта Домодедово нарушили российское законодательство и разрешили Sfera Jet перевозить бизнесменов. Причиненный государству ущерб оценили в 636 миллионов рублей в виде неуплаченных таможенных платежей за использование самолетов в РФ.
Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при оформлении воздушных судов на 636 млн рублей. Проведены 20 обысков, допрашиваются подозреваемые. Изъяты 4 самолета: - Gulfstream G150; - Embraer Legacy 650; - Bombardier GL300; - Gulfstream G450. pic.twitter.com/qroQbXWiT3— Следственный комитет (@sledcom_rf) March 12, 2019