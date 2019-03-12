«Самый красивый депутат Москвы» Алиса Образцова оказалась бесполезна

ФАН продолжает рассказывать о «бойцах» Дмитрия Гудкова, выдвинувшихся на выборы в Московскую гордуму. В их числе оказалась правозащитница, адвокат и «самый красивый депутат» Москвы по оценке оппозиционеров Алиса Образцова.

Девушка известна как защитница Pussy Riot и ЛГБТ-движения. А теперь еще и как борец за нравственность в жилых домах района Академический.

Как отмечает ФАН, Образцова состоит в столичной Адвокатской палате. Среди громких имен доверителей — группа «Агата Кристи», Дмитрий Гудков и даже Pussy Riot.

История вышла некрасивая, оппозиционеры обвинили адвокатов в создании «кормушки» на громком деле. Оппозиционные активисты создали сайт в поддержку Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной.

В 2012 году адвокаты уговорили активистов перерегистрировать домен сайта на юридическое лицо - «Кинокомпанию «Веб-Био» и на Алису Образцову.

Спустя какое-то время активисты потеряли доступ к сайту. Позже выяснилось, что имя Pussy Riot там используют в коммерческих целях, хотя участницы группы были изначально против этого.

Помимо этого, развалилась вся защита. Один из оппозиционеров Ярослав Никитенко написал:

Примечательно, что позже Толоконникова и Алехина тоже отказались от услуг адвокатов. Многие считали, что именно по их вине девушкам дали реальные сроки, а сами же адвокаты просто себя пиарили. Образцова тоже старательно отличалась: ходила на митинги, строчила петиции.

Как только получив пост муниципального депутата, Образцова взялась за вопросы нравственности. Девушка «внезапно» узнала о притонах в родном районе. О «жрицах любви», принимающих «гостей средь бела дня на глазах детей» она написала в соцсетях.

Далее последовала история о притоне по адресу Б. Черемушкинская, 30, к. 1 и о том, что полиция его разогнала в результате ее усилий.

Стоит уточнить, что полиция ликвидировала притон после поступления жалоб от местных жителей, а депутат тут вообще ни при чем.

Образцовой в принципе далеко до «образца нравственности». Никто не забыл скандал с Фейгиным, когда его жена заявила, что муж вел интимную переписку со своей помощницей. Доказательств нет, но осадок остался.

Деятельность Алисы Образцовой в качестве депутата вертится вокруг запросов: она обожает это делать, да еще и красиво. На инфографике показано ,чем занималась депутат во втором квартале 2018 года.

Как эти запросы помогли жителям района, неизвестно. В предыдущем отчете Алиса писала о «моральном давлении на Никитенко А. Ю. для уборки снега в различных точках Академического района».

Также депутат состоит во всех комиссиях по приемке капитального ремонта, а также о признании зданий аварийными. Вот ее пост на эту тему:

И ответ префектуры:

Даже сами жители района уже объясняют Алисе, как тут нужно поступить и как может развиваться ситуация.

Однако она продолжает гнуть свое — мол, чиновники ничего не делают и виноваты во всем.

Вот еще одна история депутатской активности Алисы. Жители Академического вместо снесенных в своем районе гаражей решили создать луг с редкими травами, а чиновники вызвались помочь.

Однако из-за уникальности первая госзакупка на проект не прошла, что тут же активизировало Образцову. Она заявила, что в тендере не указали, что это заповедный луг.

Юрист просто не нашла времени ознакомиться с лежащим в открытом доступе документом, где речь идет именно о «Заповедном луге», и устроила скандал на ровном месте.

Выдвигая свою кандидатуру в депутаты, Алиса Образцова заявляла, что хочет защищать всех жителей района. Спустя полтора года мы наблюдаем, что помощи не получил ни один человек. Зато налицо имитация бурной деятельности.

Ни один из домов, которые курирует Образцова, не оборудовали пандусом, детских площадок тоже не появилось, тарифы ЖКХ не упали. Что делала Алиса Образцова на посту депутата района? Пиарилась и получала премии раз в квартал.

Теперь Образцовой стало тесно в рамках полномочий муниципального депутата и она хочет «творить добро» на всю Москву. Как и другие члены команды Гудкова.

Сомнительно, что избирателям это принесет хоть какую-то пользу.