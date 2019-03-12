Власти Новгородской области не боятся забастовки врачей

Администрация Новгородской области усомнилась в обоснованности требований профсоюза «Альянс врачей», который готовит забастовку из-за низких зарплат и сокращения койко-мест в региональных больницах. В управлении информационной политики аппарата губернатора корреспондента «Политики Сегодня» заверили в том, что лидер местного отделения профсоюза Дмитрий Соколов не имеет отношения к медицинской отрасли и не может представлять интересы всех медиков региона.

«Каких-либо предупреждений от представителей медицинских учреждений о планируемой акции не поступало. Дмитрий Соколов, заявивший о том, что врачи проведут забастовку, не имеет отношения к медицинской отрасли. Нигде не зарегистрировано отделение так называемого «Профсоюза Врачей», который он якобы возглавляет, не может представлять интересы всех медиков региона», - заявила сотрудник администрации Анна Матюшкина.

Озвученные Соколовом основания для забастовки руководство региона считает надуманными. По словам собеседника агентства, «фонд заработной платы учреждений здравоохранения Новгородской области не уменьшен», а количество койко-мест сокращается лишь там, «где невозможно обеспечить качество лечения».

«При этом идет усиление первичного звена, развиваются мобильные формы медобслуживания», - добавила Матюшкина.

Дмитрий Соколов, возглавляющий региональное отделение «Альянса Медиков», сообщил «Политике Сегодня», что с медицинской отраслью его роднит 17-летняя работа фельдшером скорой помощи. Объяснению представителя администрации о липовом профсоюзе не удивился. По словам Соколова, ряды Альянса полнятся на фоне оптимизации сферы здравоохранения. Специалистов не устраивает диспропорция нагрузки и размера заработной платы.

«Наша Окуловская больница пролечила две с половиной тысячи человек в прошлом году. Законченных клинических случаев. Заплатили только за две тысячи. В этом году сделали норму тысяча двести койко-мест клинических случаев, а население у нас в два раза не убавилось. Где будут лечиться эти люди, непонятно. По заработной плате тоже непонятные вещи. Фельдшер со стажем получает 14 тысяч по ставке за 160 часов. А так как идет нехватка, люди работают за двоих», - сетует Соколов.

Чиновники, по словам собеседника агентства, ловко оперируют сложением зарплаты одного специалиста, который работает за двоих и отчитываются о выполнении майских указов президента. Уступок со стороны администрации профсоюз не ждет. Неожиданный визит губернатора Андрея Никитина на прошлой неделе в Окуловскую ЦРБ прошел вдали от глаз большинства сотрудников. По словам Соколова, глава региона общался с руководством больницы за закрытыми дверями. Убеждал двух специалистов не спешить со сменой места работы. Увы, не удалось.

«Семья врачей покинула больницу. Глава семьи - хирург даже вышел из официального Новгородского профсоюза в знак протеста. Никто ему не помог. Жена - терапевт. Как я понял, их добило то, что ей заплатили за январь 18 тысяч. Хотя они местные. Он очень не хотел уезжать, но пришлось. В сентябре еще один хороший уролог уехал в Ленинградскую область», - с печалью говорит о потерях представитель профсоюза.

Без медицинской помощи жители Новогородской области не останутся, если администрация не пойдет на уступки врачам до 16 марта, успокоил Соколов. Медицинское братство обещает бастовать по-итальянски, скрупулезно придерживаясь установленных правил.

«Больные не должны пострадать, но люди у нас фактически страдают, потому что скорой помощи ждут по три часа. Например, одна скорая уезжает в Новгород [Великий] за 150 километров. И остался сейчас один хирург. Это хуже всякой забастовки. Один хирург не может полноценно оказать помощь. Люди обижаются на врачей, но врачи тут ни при чем. Убрали одну машину, так как уехали фельдшеры в Питер, Новгород из-за низкой зарплаты. Объясняют [власти], что по нормативам двух машин на десять тысяч населения хватает. На трассе М-11 25 сентября была авария, женщина умерла. Два часа скорую не могли дождаться».

К условиям в Окуловской ЦРБ, которую построили в 2012 году, у представителя профсоюза претензий нет. Оснащенная современным оборудованием больница может принимать пациентов не только из Новгородской области, но и из соседних регионов. Но, увы, некому работать.

О готовящейся забастовке врачей Новгородской области в минувший понедельник заявила лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. По ее словам, в проблемах здравоохранения региона виноваты вороватые чиновники. Губернатору региона Альянс отвел неделю на решение проблем. В намерении бастовать, по словам Васильевой, коллег из Окуловской ЦРБ поддержали специалисты Пестовской, Мошенской районных больниц и врачебной амбулатории в Панковке.