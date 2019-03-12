МИД РФ надеется, что ситуация в Алжире решится конструктивно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о надежде Москвы на конструктивное решение проблемы в Алжире. Она сообщила об этом на встрече с журналистами.

Захарова подчеркнула, что происходящее в африканской стране в МИД рассматривают как сугубо внутреннее дело государства.

В понедельник стало известно, что президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика не собирается баллотироваться на пятый срок. Выборы планировались на 18 апреля, но теперь их отложили.

В отставку на фоне начавшихся беспорядков в стране ушло правительство. Новым премьер-министром назначен экс-глава МВД.