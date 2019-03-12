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18:22   12 Марта 2019
Россия

Арашукова временно отстранили от должности сенатора

Арашукова временно отстранили от должности сенатора

Басманный столичный суд принял решение отстранить Рауфа Арашукова от должности сенатора. Об этом проинформировала пресс-секретарь суда Юнона Царева, пишет РИА Новости. Уточняется, что Арашукова отстранили на период расследования.

В суде следователь по делу заявил, что Арашуков может использовать свое положение для угроз свидетелям и потерпевшим. Адвокат Анна Ставицкая заявила, что решение суда бессмысленно, ведь клиент под стражей и не может оказывать никакого давления.

Напомним, что Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совфеда. Он подозревается в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.

Его отца тоже задержали в Петербурге по подозрению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у «Газпрома». Следствие арестовало девять фигурантов по делу, в числе которых родственники и друзья Арашуковых.

Арашукова временно отстранили от должности сенатора

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Автор: Ольга Шпакова
#суд #совфед #арест #арашуков

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