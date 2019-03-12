Минздрав РФ объяснит детям ценность здорового образа жизни

Директор департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина во вторник, 12 марта, сообщила, что проект формирования здорового образа жизни у детей внедрят с 1 сентября. Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что ведомство совместно с министерством просвещения разрабатывает проект создания специальных образовательно-развлекательных программ для детей от трех лет о здоровье и о негативном влиянии пагубных привычек​​​.

«Первые шаги сделаем уже с нового учебного года. Так мы стараемся укрепить здоровье школьников», — отметила Байбарина на выездном заседании комитета ГД по охране здоровья.

Школьники должны понимать ценности здорового образа жизни, продолжила Байбарина. Главные внештатные специалисты Минздрава сделают различные тематические блоки о здоровом образе жизни для детей от трех до 17 лет.

Школьную программу не расширят, поэтому министерство просвещения создало документ — навигатор здоровья, согласно которому информацию о здоровом образе жизни внедрят в общеобразовательные предметы, кружки, выездные экскурсии.