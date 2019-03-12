Минздрав РФ объяснит детям ценность здорового образа жизни
Директор департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина во вторник, 12 марта, сообщила, что проект формирования здорового образа жизни у детей внедрят с 1 сентября. Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что ведомство совместно с министерством просвещения разрабатывает проект создания специальных образовательно-развлекательных программ для детей от трех лет о здоровье и о негативном влиянии пагубных привычек. «Первые шаги сделаем уже с нового учебного года. Так мы стараемся укрепить здоровье школьников», — отметила Байбарина на выездном заседании комитета ГД по охране здоровья. Школьники должны понимать ценности здорового образа жизни, продолжила Байбарина. Главные внештатные специалисты Минздрава сделают различные тематические блоки о здоровом образе жизни для детей от трех до 17 лет. Школьную программу не расширят, поэтому министерство просвещения создало документ — навигатор здоровья, согласно которому информацию о здоровом образе жизни внедрят в общеобразовательные предметы, кружки, выездные экскурсии. В нашем ДОУ созданы оптимальные условия для формирования у дошкольников ЗОЖ. Уже стало традицией по средам проводить утреннюю гимнастику в форме Зумбы Кидс, совместно с родителями и педагогами. Детям очень нравится, когда взрослые вместе с ними танцуют веселую, заводную Зумбу. pic.twitter.com/DnPdU5mVz3
Директор департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина во вторник, 12 марта, сообщила, что проект формирования здорового образа жизни у детей внедрят с 1 сентября. Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что ведомство совместно с министерством просвещения разрабатывает проект создания специальных образовательно-развлекательных программ для детей от трех лет о здоровье и о негативном влиянии пагубных привычек.
«Первые шаги сделаем уже с нового учебного года. Так мы стараемся укрепить здоровье школьников», — отметила Байбарина на выездном заседании комитета ГД по охране здоровья.
Школьники должны понимать ценности здорового образа жизни, продолжила Байбарина. Главные внештатные специалисты Минздрава сделают различные тематические блоки о здоровом образе жизни для детей от трех до 17 лет.
Школьную программу не расширят, поэтому министерство просвещения создало документ — навигатор здоровья, согласно которому информацию о здоровом образе жизни внедрят в общеобразовательные предметы, кружки, выездные экскурсии.
В нашем ДОУ созданы оптимальные условия для формирования у дошкольников ЗОЖ. Уже стало традицией по средам проводить утреннюю гимнастику в форме Зумбы Кидс, совместно с родителями и педагогами. Детям очень нравится, когда взрослые вместе с ними танцуют веселую, заводную Зумбу. pic.twitter.com/DnPdU5mVz3— Детский сад №79 г.о. Самара (@0IVZJkuOLyml8w6) February 20, 2019