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18:23   12 Марта 2019
Россия

Минздрав РФ объяснит детям ценность здорового образа жизни

Минздрав РФ объяснит детям ценность здорового образа жизни

Директор департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина во вторник, 12 марта, сообщила, что проект формирования здорового образа жизни у детей внедрят с 1 сентября. Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что ведомство совместно с министерством просвещения разрабатывает проект создания специальных образовательно-развлекательных программ для детей от трех лет о здоровье и о негативном влиянии пагубных привычек​​​.

«Первые шаги сделаем уже с нового учебного года. Так мы стараемся укрепить здоровье школьников»,  — отметила Байбарина на выездном заседании комитета ГД по охране здоровья.

Минздрав РФ объяснит детям ценность здорового образа жизни

Школьники должны понимать ценности здорового образа жизни, продолжила Байбарина. Главные внештатные специалисты Минздрава сделают различные тематические блоки о здоровом образе жизни для детей от трех до 17 лет. 

Школьную программу не расширят, поэтому министерство просвещения создало документ — навигатор здоровья, согласно которому информацию о здоровом образе жизни внедрят в общеобразовательные предметы, кружки, выездные экскурсии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #минздрав #зож #минпросвещения

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