Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Белорусские власти ожидают от правительства Польши официального заявления по поводу пересмотра оценки преступлений польского националиста Ромуальда Райса, жестоко убившего 79 белорусов в 1946 году. Посол Польши вызван в МИД Белоруссии для прояснения позиции польских властей по делу Райса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

Вчера Институт национальной памяти Польши (IPN) опубликовал заявление, в котором оправдывается военный преступник и антикоммунист Ромуальд Райс. Зимой 1946 года Райс под кличкой «Бурый» отправился со своей бандой в восточную часть Польши, где его отряд сжигал деревни православных белорусов, грабил местных жителей и убил 79 человек, в том числе детей. Некоторых белорусских крестьян убивали особо жестоко — обухом от топора.

В 1948 году действия Райса и его вооруженных солдат были расценены как акт геноцида белорусского народа и военное преступление, совершенное по национальному и религиозным признакам. В тот же год Ромуальд Райс был казнен через повешение по приговору польского суда.

Спустя почти полвека после этих ужасающих событий польский Институт национальной памяти решил пересмотреть морально-этические аспекты действий банды «Бурого». В 1995 году суд Варшавского военного округа отменил смертный приговор Ромуальда Райса с формулировкой, что убийства православных крестьян совершались в «условиях высшей необходимости для восстановления независимости польского государства».

Сейчас Райс из военного преступника превратился во всего лишь нерадивого военного руководителя, не справившегося со своими солдатами. По крайней мере, по мнению Института национальной памяти Польши.

«Райс не действовал с намерением уничтожить (полностью или частично) белорусскую общину или православную общину, проживающую в Польше в ее нынешних границах», — говорится в заявлении Института.

Сотрудники Института видят его вину лишь в том, что «он создал ситуацию, с которой не мог справиться и в результате которой, независимо от его намерений, люди, которые ни при каких обстоятельствах не должны были пострадать, были убиты».

Сейчас Ромуальд Райс признан специалистами IPN невиновным и полностью оправдан согласно польскому закону «о признании недействительными репрессий, принятых в отношении лиц, осуществлявших деятельность в пользу независимого существования Польского государства». Таким образом, погубивший 79 человек Ромуальд Райс со своей бандой практически превратились из убийц в героев, действовавших «в пользу независимости» Польши.

В Белоруссии заявили, что ожидают от властей Польши публичных комментариев по поводу подобного заявления, обесценивающего смерть 79 белорусов от рук польских националистов. Белорусская сторона желает выяснить, насколько такая позиция соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время. Персона Ромуальда Райса является объектом для героизации у польских правых радикалов, что вызывает осуждение со стороны Белоруссии.