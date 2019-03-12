Европейское агентство авиабезопасности просит прекратить полеты Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало прекратить эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы лайнеров этого типа в Индонезии и Эфиопии. Об этом говорится в сообщении норвежской авиакомпании-лоукостера Norwegian, объявившей о временном прекращении полетов Boeing 737 MAX 8 после рекомендаций EASA.

Ранее данным авиасудном решили не пользоваться такие страны как Оман, Британия, Малайзия, Сингапур, Австрия.

Авиационные власти США обязали компанию Boeing усовершенствовать систему управления Boeing 737 MAX 8, защитив от сваливания. В Boeing пообещали, что в ближайшее время установят на всех лайнерах 737 MAX новое программное обеспечение.

Напомним, что 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines упал под эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, никто не выжил.