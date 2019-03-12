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17:45   12 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Туристы заплатят за отдых в Казахстане

Туристы заплатят за отдых в Казахстане

Ведомство предложило повысить качество маркетинга и продвижения республики на ключевых рынках, чтобы развить въездной туризм по опыту Грузии, Чехии и ОАЭ. Мухамедиулы объяснил, чтобы снизить бюджетную нагрузку по указанной мере нужно внедрить практику туристского взноса по аналогии с Bed Tax, только с туристов в размере двух-четырех долларов за ночь.

«Мера будет действовать по всему Казахстану с момента принятия госпрограммы», — добавил министр.

Туристы заплатят за отдых в Казахстане

Деньги поступят на внебюджетный счет, который откроют при Kazakh Tourism, что впоследствии позволит национальной компании выйти на самоокупаемость и снизить бюджетную нагрузку на содержание и продвижение туризма в республике, продолжил Мухамедиулы. Мера простимулирует эффективность маркетинговой работы Kazakh Tourism, а компания получит больше сборов от увеличения потоков туристов. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#налог #туристы #казахстан #общество

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