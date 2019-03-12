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17:26   12 Марта 2019
Россия

Мать брошенной в подмосковной квартире девочки привлекли к ответственности

Мать брошенной в подмосковной квартире девочки привлекли к ответственности

Мать девочки, оставленной в квартире в Подмосковье, привлекли к административной ответственности. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

12 марта в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир плачет ребенок​​​. Полицейские прибыли на место и вскрыли дверь. Оказалось, что в квартире находилась девочка 2013 года рождения без присмотра взрослых. В ходе проверки правоохранители установили, что пятилетний ребенок живет с матерью, которой не было дома со вчерашнего вечера.

Женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Отмечается, что сейчас ребенок находится в Раменской детской больнице в отделении реанимации. Девочка была найдена в антисанитарных условиях, цепочка на ее шее вросла в кожу. Сообщалось, что ребенок не обладает социальными навыками.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что малышка отстает в развитии и не говорит.

Мать брошенной в подмосковной квартире девочки привлекли к ответственности

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ребенок #подмосковье #кузнецова

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