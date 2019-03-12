Российские ученые смогли «оживить» клетки древнего мамонта

Ученые из России и Японии смогли активировать клетки мамонтенка Юка — детеныша шерстистого мамонта, проживающего в Якутии 28 тысяч лет назад. Теперь у науки есть потенциальная возможность клонировать давно вымершего зверя и вернуть его к жизни. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature.

Команда ученых извлекла из мышечных клеток Юки генетическую информацию и пересадила десятки наиболее сохранившихся ядер в яйцеклетки мышей. Пять клеток показали признаки биологической активности: там были зафиксированы реакции, происходящие в клетках перед процессом деления. Самого деления ученые не смогли добиться, но очень обнадежены такими результатами.

«Результаты показали, что, несмотря на все прошедшие века, клетки не теряют способность к активности и ее можно воспроизвести снова, хотя бы частично», — заявил агентству France Presse один из участников проекта Кей Миямото.

Японский ученый отмечает, что до этого эксперимента исследователи анализировали ДНК окаменелостей не пытаясь использовать функционал клетки. Проведенная работа показывает, что фактически клонировать древнее животное при помощи пересадки клетки ядра невозможно. Но это исследование стало началом долгого пути по воссозданию древних существ.

Мумия мамонтенка Юки была обнаружена археологами на южном побережье моря Лаптевых. Останки животного уникальны высокой степенью своей сохранности из-за вечной мерзлоты, в которой тысячи лет лежал мамонт. Японские ученые провели радиоуглеродный анализ находки и выяснили, что возраст Юки — приблизительно 28 тысяч лет. Изначально предполагалось, что мамонтенок погиб 39 тысяч лет назад.