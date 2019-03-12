Всемирную зимнюю Универсиаду-2019 объявили закрытой

Соревнования проходили в Красноярске. Церемония закрытия Игр прошла в «Платинум Арене». Универсиада состоялась в период с 1 по 12 марта по 11 видам спорта - фигурному катанию, биатлону, сноуборду, спортивному лыжному ориентированию и т.д.

В спортивных состязаниях поучаствовали порядка трех тысяч студентов из 59 стран мира. В ходе Игр разыграли 76 комплектов наград. Россия заняла первое место в медальном зачете, выиграв 111 наград.

Ранее сообщалось, что на торжественную церемонию закрытия прилетел глава российского правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр провел встречу с лидерами соревнований, осмотрел спортивные объекты, специально построенные у Универсиаде.