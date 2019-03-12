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Туристы заплатят за отдых в Казахстане

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 Киев сократил подачу воды в ЛНР

Киев сократил подачу воды в ЛНР
Европейское агентство авиабезопасности просит прекратить полеты Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиабезопасности просит прекратить полеты Boeing 737 MAX

 Британия остановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Британия остановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии
17:13   12 Марта 2019
Россия

Всемирную зимнюю Универсиаду-2019 объявили закрытой

Всемирную зимнюю Универсиаду-2019 объявили закрытой

Соревнования проходили в Красноярске. Церемония закрытия Игр прошла в «Платинум Арене». Универсиада состоялась в период с 1 по 12 марта по 11 видам спорта - фигурному катанию, биатлону, сноуборду, спортивному лыжному ориентированию и т.д.

В спортивных состязаниях поучаствовали порядка трех тысяч студентов из 59 стран мира. В ходе Игр разыграли 76 комплектов наград. Россия заняла первое место в медальном зачете, выиграв 111 наград.

Ранее сообщалось, что на торжественную церемонию закрытия прилетел глава российского правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр провел встречу с лидерами соревнований, осмотрел спортивные объекты, специально построенные у Универсиаде.

Всемирную зимнюю Универсиаду-2019 объявили закрытой

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #спорт #красноярск #общество #универсиада

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