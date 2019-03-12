Британия остановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Управление гражданской авиации Великобритании решило приостановить использование самолета Boeing 737 MAX в связи с крушением лайнера Ethiopian Airlines в минувшее воскресенье. Об этом говорится в сообщении представителя ведомства.

«Наши мысли сейчас с теми, кого коснулся трагический инцидент в Эфиопии в минувшее воскресенье», — отметил он.

Утром в воскресенье, 10 марта пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, рухнул близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе жертв — граждане 35 стран, среди которых и трое россиян. Причина катастрофы пока не была установлена.

Мировое сообщество обеспокоено тем, что это вторая катастрофа с самолетами данной модели за последние пять месяцев: 28 октября прошлого года упал лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. Никто из 189 пассажиров, находившихся на его борту, не уцелел.

Данное распоряжение будет действовать до появления нового, отмечается в сообщении британского Управления гражданской авиации. Также ведомство уточняет, что оно было принято в рамках мер предосторожности. Ранее аналогичные решения приняли власти Китая, Малайзии, Австралии, Сингапура, Омана и Индонезии. Акции компании Boeing с момента последней трагедии рухнули в целом более чем на 13 процентов.