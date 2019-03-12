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17:16   12 Марта 2019
Россия

Экстренное предупреждение из-за дождей объявили на Кубани

Экстренное предупреждение из-за дождей объявили на Кубани

Главное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Краснодарского края 12 марта объявило экстренное предупреждение из-за обильных дождей и угрозы подъема уровня воды.

«В связи с сильными осадками в южной половине края ожидаются резкие подъемы уровней воды в реках и водотоках», — говорится в сообщении.

Главк добавил, что плохая погода на Кубани ожидается 13 и 14 марта. Повысился риск активации экзогенных процессов. Правительство Сочи предупредило горожан и гостей города об обильных дождях, сильном ветре и подъеме уровня воды с вечера 12 марта.

На официальном сайте указано, что за последние сутки специалисты регионального МЧС предотвратили 23 пожара и зафиксировали 12 ДТП. Кроме того, в Мостовском и Лабинском районах зарегистрировали повреждения берегоукрепительной дамбы.

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Автор: Анна Манц
#мчс #кубань #погода #предупреждение

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