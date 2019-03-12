Экстренное предупреждение из-за дождей объявили на Кубани

Главное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Краснодарского края 12 марта объявило экстренное предупреждение из-за обильных дождей и угрозы подъема уровня воды.

«В связи с сильными осадками в южной половине края ожидаются резкие подъемы уровней воды в реках и водотоках», — говорится в сообщении.

Главк добавил, что плохая погода на Кубани ожидается 13 и 14 марта. Повысился риск активации экзогенных процессов. Правительство Сочи предупредило горожан и гостей города об обильных дождях, сильном ветре и подъеме уровня воды с вечера 12 марта.

В Сочи ожидается ухудшение погоды На курорте объявлено экстренное предупреждение. Специалисты сообщают о том, что в период с 12 по 13 марта 2019 г. на территории Сочи местами ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15 м/с. Утром и днем местами с https://t.co/n5rLaQDLCZ pic.twitter.com/nEYvyNnX8R — ХАЛЯВА СОЧИ объявления Потеряшки Новости (@HalyavaSochi) 12 марта 2019 г.

На официальном сайте указано, что за последние сутки специалисты регионального МЧС предотвратили 23 пожара и зафиксировали 12 ДТП. Кроме того, в Мостовском и Лабинском районах зарегистрировали повреждения берегоукрепительной дамбы.