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16:59   12 Марта 2019
Россия

Женщину убила упавшая с крыши глыба льда под Челябинском

Женщину убила упавшая с крыши глыба льда под Челябинском

Жительница Ашинского района Челябинской области во вторник умерла при падении куска льда с крыши многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«Днем во вторник около одного из многоэтажных домов города Сим обнаружено тело местной жительницы», — отметили в ведомстве. 

По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, подчеркивает пресс-служба. СМИ сообщают, что женщина шла вдоль четырехэтажного дома, когда сверху на нее рухнула сошедшая с крыши наледь.

Накануне в Екатеринбурге глыба льда с крыши жилого дома упала на детскую коляску. Инцидент произошел, когда молодая семья с коляской прогуливалась вдоль одного из домов на улице Куйбышева. Ребенок не пострадал, однако коляска получила значительные повреждения. Сейчас органы правопорядка устанавливают сотрудника, ответственного за обслуживание дома и чистку кровли от наледи.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #челябинская область #наледь

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