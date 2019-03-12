Женщину убила упавшая с крыши глыба льда под Челябинском

Жительница Ашинского района Челябинской области во вторник умерла при падении куска льда с крыши многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«Днем во вторник около одного из многоэтажных домов города Сим обнаружено тело местной жительницы», — отметили в ведомстве.

По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, подчеркивает пресс-служба. СМИ сообщают, что женщина шла вдоль четырехэтажного дома, когда сверху на нее рухнула сошедшая с крыши наледь.

Накануне в Екатеринбурге глыба льда с крыши жилого дома упала на детскую коляску. Инцидент произошел, когда молодая семья с коляской прогуливалась вдоль одного из домов на улице Куйбышева. Ребенок не пострадал, однако коляска получила значительные повреждения. Сейчас органы правопорядка устанавливают сотрудника, ответственного за обслуживание дома и чистку кровли от наледи.