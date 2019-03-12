Монеты в честь Стивена Хокинга выпустили в Британии

Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятные монеты в честь астрофизика Стивена Хокинга номиналом в 50 пенсов. Они не поступят в обращение, так как являются сувенирной продукцией.

В сообщении монетного двора указано, что Хокинг смог «сделать науку доступной для всех» благодаря его остроумию и необычному вкусу. Ученый превратил сложные для изучения темы в интересные и актуальные.

На одной из сторон 50-пенсовой монеты изображена черная дыра. Ее выполнили в четырех вариантах: обычный коллекционный, из серебра, из того же метала, но повышенной толщины и из золота. Сувениры из драгоценных металлов уже распроданы. На сайте монетного двора можно приобрести обычный экземпляр, который стоит десять фунтов, то есть около 850 рублей.

«Стивен Хокинг делал сложные вещи доступными… Я хотела вписать большую черную дыру в маленькую монету и хотела бы, чтобы он был с нами и мог улыбнуться этой идее», — сказала автор дизайна Эдвина Эллис.

Великий ученый умер 14 марта прошлого года в возрасте 76 лет. Он был одним из известнейших физиков и популяризатором науки. С 22 лет Хокинг боролся с боковым амиотрофическим склерозом, который не поддается лечению. О его жизни снято несколько фильмов.