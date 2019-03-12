Анастасия Шевченко ради политики бросила умирающую дочь в детдоме

МВД возбудило уголовное дело в отношении 39-летней активистки «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко. Несистемная оппозиция проводит акции в ее поддержку, но при этом забывает, что женщина предпочла дочери политику, пока Алина не умерла.

В течение месяца Михаил Ходорковский, признанная нежелательной в России организация «Открытая Россия» и другие представители оппозиции проводят «Марш материнского гнева». Причиной для этого стал арест Шевченко и информация о том, что ее якобы не пускали к умирающей дочери Алине. Издание Nation News провело собственное расследование.

Похороны дочери Анастасии Шевченко Алины прошли 4 февраля. «Открытая Россия» по этому поводу опубликовала статью с описанием ужасов матери, которую «звери-следовали» будто бы не пускали к умирающему ребенку. Вторая дочь Анастасии, Влада, заявила, что половина фактов в статье — неправда.

Алина была первым ребенком Анастасии. Девочка родилась в 2001 году абсолютно здоровой. Однажды у девочки поднялась температура, мать вызвала скорую. Прописали лекарства, но лучше от них не стало. Пришлось везти Алину в другой город на обследование. Медики поставили диагноз «менингоэнцефалит». Так это подают в статье «Открытой России».

Да, Алина действительно родилась в 2001 году, но перед родами было установлено, что пуповина три раза обмоталась вокруг шеи младенца, поэтому вынимали ребенка из матери кесаревым сечением. Девочка родилась с сочетанным гипоксически-травматическим поражением ЦНС и еще рядом отклонений, с которыми обычно долго не живут. Врачи поставили ребенку первую группу инвалидности.

Как следует из документов, к пяти годам Алина не могла сама двигаться, не воспринимала речь и не реагировала на раздражители. Постоянно болела, в том числе хроническим бронхитом.

Анастасия решила отказаться от ухода за ребенком и передала ее в Зверевский детским дом. Важно, что женщина сама отдала ребенка, хотя «Открытая Россия» и СМИ будут заявлять, что на этом настояли врачи.

Далее в статье сообщается, что Анастасии в каждый приезд в Зверево, где находился интернат, «была готова лезть через забор». Только ограды вокруг здания не было и детский дом был открыт для посещения каждый день. Правда в том, что мать не очень спешила к ребенку, о чем ясно из статистики, которая ведется в специальном журнале.

Так, Шевченко в 2012 году навестила дочь три раза, в 2013–2014 — всего раз, пару раз пришла к ребенку в 2015 и последующих годах. При этом с Алиной Анастасия встречалась лично не всегда, а просто привозила лекарства и средства по уходу.

На суде женщина будет говорить, что навещала дочь чаще, а журнал в выходные дни якобы не заполнялся. Если проверить документ, то можно легко найти отметки за воскресенье, 24 апреля 2016 года, что подтверждает обратное.

Сторонники Ходорковского пытаются доказать, что Алина стала «заложницей государства». На деле же больной ребенок оказался никому не нужен, кроме государства. Мать с полной отдачей занялась политикой.

Два года назад Анастасия Шевченко учредила «Открытую Россию» в Ростове, чуть позже — организовала просмотр фильма «Немцов». В июле — разделась на улице для акции «Обобрали до трусов», в августе — боролась с установкой памятника «Героям Донбасса». В октябре — пыталась помочь ЛГБТ-активисту, а позднее — защищала возможных экстремистов.

Следующий год стал для политической жизни Анастасии самым насыщенным. Она возглавила штаб Ксении Собчак в Ростове, потом занималась выборами в федеральный совет «Открытой России», а дальше стала ездить на иностранные семинары.

Судя по журналу посещений детского дома, в 2017–2018 годах Анастасия навещала дочь в общей сложности четыре раза, пока ребенок страдал от приступов бронхита.

Выплаты на содержание Алины до 2015 года поступали из пенсии родителей в размере 25%. То есть, Анастасия и ее бывший супруг платили алименты, а с 2015 года перестали. Лечением и содержанием девочки занялось государство.

Деньги, однако, у Шевченко есть, для Ростова — просто огромные. Когда женщину в 2018 году избрали в федсовет «Открытой России», она получала зарплату в тысячу долларов со счетов фирм-однодневок. Последний перевод Анастасия получила от фирмы из Амстердама, директор которой — Ольга Паскаль, коллега Шевченко по «Открытой России». С 2003 года та живет в Лондоне.

Анастасия за несколько месяцев заработала около семи тысяч долларов, протестуя против государства, которое содержало ее ребенка.

В январе 2019 года хронический бронхит у Алины обострился. Ее мать в этом время сидела дома вместо того, чтобы ехать в детский дом. Судьба девочки ее не волновала. Как следует из соцсетей, Анастасия беспокоилась за двух россиян из Пскова, Лию и Артема Милушкиных, которых подозревают в сбыте наркотиков. Логично, что оба числятся в «Открытой России». Шевченко собирала деньги на «помощь семье», посвятив этому три поста в соцсетях.

До 21 января, пока Шевченко не задержали, она о состоянии дочери не вспоминает. В тот день ее задержали по подозрению в нарушении статьи 284.1 УК РФ. Спустя два дня Анастасию перевели под домашний арест. Здесь активистка решила вспомнить, что она мать.

В организации никто не знал, что Шевченко — мать троих детей (кроме дочерей, у нее есть сын). Об этом стало известно из переписки Ходорковского с сотрудниками. Когда он заявил, что у Анастасии трое детей, Михаила Борисовича поправили.

Россия узнала об Алине 23 января. Этим воспользовалась защита подозреваемой. 25 января Шевченко попросила суд разрешить ей посетить ребенка. Через четыре дня Алину перевели в Центральную больницу Зверево, а 30 января — в реанимацию. Ходатайство Анастасии удовлетворили в этот же день. Увидеть дочку живой она успела: Алина скончалась на следующий день.

СМИ и «Открытая Россия» представляют Шевченко как героиню, которую с дочкой разлучило государство. Правда, они забывают, что горе-мать за семь лет навестила ребенка всего 13 раз.

Людей в детдоме теперь мучают проверками. У Анастасии к ним претензий нет.

Обнаруженные документы разрушают легенду заказной статьи «Открытой России». Не упустили шанса пропиариться на скандале и некоторые нечистоплотные политики, в начале февраля они инициировали несколько протестных акций под названием «Марш материнского гнева» в ряде городов РФ.

Алина дожила до 17 лет только благодаря уходу врачей. Мать от ребенка фактически отказалась, а теперь использует ее смерть в собственных целях.