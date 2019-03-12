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16:44   12 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Киев сократил подачу воды в ЛНР

Киев сократил подачу воды в ЛНР

Киев после аварии на подконтрольной украинским силовикам Петровской насосной станции сократил подачу воды в девять населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе ГУП «Лугансквода». Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) в настоящее время являются единственными на подконтрольной Киеву территории источниками водоснабжения самопровозглашенной республики. Остальной объем воды ЛНР уже получает автономно от Украины.

«Двенадцатого марта на территории Украины аварийно остановлена Петровская насосная станция второго подъема из-за снижения давления в Петровском магистральном водоводе», — сказано в заявлении пресс-службы.

Киев сократил подачу воды в ЛНР

Отмечается, что специалистами ГУП ЛНР «Лугансквода» в настоящее время проводится обследование доступных участков водовода со стороны правого берега реки Северский Донец. По информации предприятия, обследование трубопровода, который пролегает неподалеку от линии соприкосновения, станет возможно лишь после согласований вопроса с представительством ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения боевых действий и Киевом.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #лнр #водоснабжение

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