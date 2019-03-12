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16:37   12 Марта 2019
Россия

Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище

Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище

Народного артиста СССР Владимира Этуша кремировали на столичном Троекуровском кладбище во вторник. Как рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, кремация уже завершилась, похороны состоятся в среду, 13 марта, на Новодевичьем кладбище.

Прощальная церемония с артистом состоялась в Театре имени Вахтангова. Почтить его память пришли многие известные артисты, в числе которых Клара Новикова и Леонид Ярмольник. Дочь Этуша сообщила, что причиной ухода отца могла стать болезнь сердца.

Напомним, что актер скончался 9 марта в возрасте 96 лет. 

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье Этуша и назвал его поистине народным артистом.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #кремация #этуш

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