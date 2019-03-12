Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище

Народного артиста СССР Владимира Этуша кремировали на столичном Троекуровском кладбище во вторник. Как рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, кремация уже завершилась, похороны состоятся в среду, 13 марта, на Новодевичьем кладбище.

Прощальная церемония с артистом состоялась в Театре имени Вахтангова. Почтить его память пришли многие известные артисты, в числе которых Клара Новикова и Леонид Ярмольник. Дочь Этуша сообщила, что причиной ухода отца могла стать болезнь сердца.

Напомним, что актер скончался 9 марта в возрасте 96 лет.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье Этуша и назвал его поистине народным артистом.