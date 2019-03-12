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16:39   12 Марта 2019
Россия

«Ростелеком» выкупит 100% мобильного оператора Tele2

«Ростелеком» выкупит 100% мобильного оператора Tele2

Объединенная компания будет иметь годовую выручку в 500 миллиардов рублей. Обсуждение сделки завершено, обсуждаются технические моменты. Об этом сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Уточняется, что Tele2 так и останется самостоятельной компанией, но будет объединена с «Ростелекомом», который к настоящему моменту владеет 45% акций мобильного оператора. Остальные доли принадлежат Tele2 Russia Holding AB, где банк ВТБ имеет 50%, у Invintel B.V. – 40%, а еще 10% принадлежит банку «Россия». После сделки «Ростелеком» станет единственным владельцем Tele2. Еще весной 2017 года «Политика Сегодня» писали о намерениях «Ростелекома» приобрести контрольный пакет акций оператора мобильной связи.

Ранее президент банка ВТБ Андрей Костин заявлял о переговорах по продаже доли банка в Tele2. Тогда же «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что весь холдинг Tele2 для сделки с «Ростелекомом» оценили в 240 миллиардов рублей. При этом сам Осеевский сумму сделки не называет.

«Ростелеком» выкупит 100% мобильного оператора Tele2

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Автор: Александра Леснова
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