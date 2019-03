Оман после авиакатастрофы в Эфиопии приостановил полеты Boeing 737 MAX

Государственное управление гражданской авиации Омана во вторник, 12 марта, приостановило полеты самолетов Boeing 737 MAX, которые страна получила в конце 2018 года. Предварительно, полеты Boeing 737 MAX из и во все аэропорты Омана временно приостановили до последующего уведомления.

#PACA is temporarily suspending operations of Boeing 737 MAX aircraft into and out of all Omani airports until further notice.