Европарламент расценил как провокацию учения РФ у границ ЕС

Европейский парламент принял 12 марта резолюцию о состоянии политических отношений России и Евросоюза. В документе ЕП назвал крупные российские военные учения провокационными.

Проект резолюции в декабре внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам европейский депутат от Латвии Сандра Калниете. Его утвердили в январе, а в марте вынесли на пленарную сессию. В документе заявлено, что в российских стратегических документах «ЕС и НАТО изображаются главными противниками».

«ЕП осуждает возрастающие масштабы и число российских военных учений, где российские войска отрабатывают наступательные сценарии с применением ядерного оружия», — заявлено в резолюции.

Также документ содержит данные, что «безответственные» полеты российской авиации у воздушного пространства Европейского союза и стран НАТО якобы угрожают безопасности. Евродепутат утверждает, что около территорий ЕС Россия провела «провокационные крупномасштабные военные учения».

Ранее глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что опасения стран об «агрессивности» военных учений «Запад-2017» не подтвердились. Он указывал, что некоторые высокопоставленные чиновники называли маневры «прелюдией к захвату чужих территорий». Однако ложные высказывания разоблачили.

Департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства отмечал, что экипажы Воздушно-космических сил РФ на регулярной основе проводят плановые полеты над Балтийским морем, которые полностью соответствуют международным правилам и не нарушают границ.