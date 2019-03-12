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Европарламент расценил как провокацию учения РФ у границ ЕС

Европарламент расценил как провокацию учения РФ у границ ЕС
16:38   12 Марта 2019
Весь мир

Европарламент расценил как провокацию учения РФ у границ ЕС

Европарламент расценил как провокацию учения РФ у границ ЕС

Европейский парламент принял 12 марта резолюцию о состоянии политических отношений России и Евросоюза. В документе ЕП назвал крупные российские военные учения провокационными.

Проект резолюции в декабре внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам европейский депутат от Латвии Сандра Калниете. Его утвердили в январе, а в марте вынесли на пленарную сессию. В документе заявлено, что в российских стратегических документах «ЕС и НАТО изображаются главными противниками».

«ЕП осуждает возрастающие масштабы и число российских военных учений, где российские войска отрабатывают наступательные сценарии с применением ядерного оружия», — заявлено в резолюции.

Также документ содержит данные, что «безответственные» полеты российской авиации у воздушного пространства Европейского союза и стран НАТО якобы угрожают безопасности. Евродепутат утверждает, что около территорий ЕС Россия провела «провокационные крупномасштабные военные учения».

Европарламент расценил как провокацию учения РФ у границ ЕС

Ранее глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что опасения стран об «агрессивности» военных учений «Запад-2017» не подтвердились. Он указывал, что некоторые высокопоставленные чиновники называли маневры «прелюдией к захвату чужих территорий». Однако ложные высказывания разоблачили.

Департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства отмечал, что экипажы Воздушно-космических сил РФ на регулярной основе проводят плановые полеты над Балтийским морем, которые полностью соответствуют международным правилам и не нарушают границ.

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Автор: Анна Манц
#европарламент #армия #военные #резолюция

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