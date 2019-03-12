Малайзия запретила Boeing 737 MAX 8 летать над своей территорией

Власти Малайзии после катастрофы авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, которая произошла в воскресенье, 10 марта, решили временно запретить полеты самолетов этой модели над своей территорией. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление малайзийского надзорного ведомства.

«Управление гражданской авиации Малайзии немедленно приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8 в Малайзию», — сказано в сообщении.

Ранее подобные меры приняли власти Австралии, Сингапура, Китая, Омана и Индонезии.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который следовал Найроби, потерпел крушение в 60 километрах к востоку от столицы Эфиопии. Жертвами трагедии стали 157 человек, в том числе трое граждан РФ. Падение данного типа самолета стало вторым за последние полгода. В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air рухнул в Яванское море. На момент крушения на борту лайнера находились 189, никто из них не выжил.